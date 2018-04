Une île à touristes devient une «fosse septique»

Les Philippines vont interdire pendant six mois aux touristes l'île de Boracay, une destination prisée dont le littoral s'est cependant transformé en «fosse septique», selon le président Rodrigo Duterte, en raison de l'incurie des bars et des hôtels. Le chef de l'État a décidé que cette interdiction s'appliquerait à compter du 26 avril, a annoncé son porte-parole Harry Roque, mercredi soir sur Twitter, sans donner de détails.

Cette décision pourrait mettre en péril les emplois de milliers de personnes travaillant sur ce qui est un des joyaux touristiques de l'archipel, une île qui accueille chaque année environ deux millions de touristes et génère un milliard de dollars pour l'économie philippine. Mais M. Duterte avait en février accusé les hôtels et bars de l'île du centre de l'archipel de déverser directement leurs eaux usées dans la mer.

Plus de 500 hôtels

Les eaux cristallines de cette île minuscule ultra fréquentée et ses plages de sable blanc se sont transformées en «fosse septique» qui sent «la merde», avait dit le président, connu pour sa propension à ne pas mâcher ses mots. Le ministère de l'Environnement avait affirmé que 195 commerces et 4 000 particuliers de l'île n'étaient pas connectés aux réseaux d’égouts.

L'île qui abrite déjà plus de 500 hôtels emploie 17 000 personnes, sans compter les 11 000 employés du secteur de la construction qui travaillent sur de nouveaux projets.

VIDEO: Planning a holiday to the Philippines' top tourist destination? Cancel it now. President Rodrigo Duterte thinks Boracay island is a cesspool and is closing it for six months pic.twitter.com/LGfs7BqXRu– AFP news agency (@AFP) 5 avril 2018

'Cesspool': Philippines to close best-known holiday island Boracay for six months over raw sewage dumping concerns https://t.co/iW8fxqc6V3pic.twitter.com/g9xNOjkfjU– AFP news agency (@AFP) 5 avril 2018

(L'essentiel/afp)