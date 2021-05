Un médecin humanitaire tué «de sang-​​froid»

Un médecin sud-soudanais, travaillant pour une ONG internationale, a été assassiné vendredi dans la région pétrolière de l'Unité (Nord), au Soudan du Sud, a indiqué dimanche dans un communiqué l'Union des médecins sud-soudanais. «L'Union des médecins du Soudan du Sud (SSDU) est profondément attristée du meurtre de notre membre, Dr. Louis Edward Saleh, dans le village de Ganyiel, dans l'État de l'Unité», affirme ce texte.

Le communiqué précise que ce médecin travaillait dans une structure médicale de l'organisation humanitaire IRC (International Rescue Committee) et y a été «tué de sang-froid (...) le 21 mai 2021», sans donner plus de précisions. Contacté, l'IRC n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. Le ministère de la Santé de l'État de l'Unité a indiqué dimanche qu'une enquête avait été ouverte.

Menace de grève

Dans son communiqué, la SSDU s'alarme du fait que plusieurs humanitaires et membres du personnel médical ont été «menacés, battus, arrêtés, détenus, torturés et tués» dans plusieurs États du pays ces derniers mois. L'Union menace de faire grève si des enquêtes en sont pas menées et les coupables de ce meurtre trouvés, ainsi que ceux de celui d'une infirmière, survenu le mois dernier dans la région de l'Équateur Oriental (Sud-est).

Mi-mai, un travailleur humanitaire a également été tué dans l'attaque d'un convoi dans cette région.

(L'essentiel/afp)