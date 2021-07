Les «passeports dorés», industrie No 1 du Vanuatu

Devenir citoyen d’un autre pays en ouvrant grand son portefeuille? C’est possible dans quelques États. Chypre ou le Portugal, par exemple, déroulent le tapis rouge aux investisseurs. Mais nulle part la pratique des «passeports dorés» n’est aussi développée qu’au Vanuatu. Le vaste archipel de seulement 300’000 habitants a naturalisé 2200 personnes l’an passé, révèle The Guardian. Contre 119 741 euros environ, les formalités sont bouclées en un mois… sans même se rendre sur place.

Superb investigative journalism from the @guardian on disturbing ‘citizenship for investment’ scheme in #Vanuatu



Such schemes almost invariably offer a route to respectability for deeply compromised individuals.https://t.co/3CkTYak1S2