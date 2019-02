L'ONU lutte contre la disparition des langues

L'ONU a lancé vendredi «l'Année internationale des langues autochtones» afin, selon la présidente de son Assemblée générale, Maria Fernanda Espinosa, «de préserver, revitaliser et promouvoir les langues indigènes» menacées de disparition.

Tout au long de la journée, des dizaines d'intervenants, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de la Bolivie, Evo Morales, et des représentants de communautés indigènes devaient se succéder à la tribune de l'Assemblée générale à New York, pour proposer des actions ou témoigner de leurs expériences.

Basée à Paris, l'Unesco a, elle, souligné sa détermination à contribuer à la défense des langues. «À travers les langues, les gens participent non seulement à leur histoire, leurs traditions, leur mémoire, leurs modes de pensée, leurs significations et leurs expressions uniques, mais plus important encore, ils construisent leur avenir», a fait valoir cette organisation.

(L'essentiel/afp)