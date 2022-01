16 morts dans l'incendie d'une discothèque

Un incendie d'origine accidentelle, provoqué par des feux d'artifice, a tué au moins seize personnes dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque d'un quartier huppé de Yaoundé, la capitale du Cameroun, a annoncé le gouvernement. Ce drame survient alors que le pays accueille la Coupe d'Afrique des nations (CAN), la compétition reine du football africain.

«Un incendie accidentel» s'est déclaré et «le premier bilan fait état de 16 morts (...) et huit blessés graves», précise le ministère de la Communication dans un communiqué écrit. Le sinistre est survenu dans la salle principale du Liv's Night Club, situé dans le quartier Bastos, qui abrite notamment de luxueuses maisons, des ambassades et des résidences de diplomates.

«Quand nous sommes arrivés, c'était la panique»

«Le drame, qui a été causé par des déflagrations issues des feux d'artifice habituellement utilisés en ces lieux, a, en premier, consumé le plafond de l'édifice, entraînant par la suite deux explosions de forte amplitude, provoquant la panique et la bousculade», poursuit le ministère. «Quand nous sommes arrivés, c'était la panique, il y avait un fort incendie avec beaucoup de fumée», a raconté sous couvert de l'anonymat un responsable des pompiers de Yaoundé, ajoutant. «Nous avons dénombré 16 morts et cinq blessés».

Dans la cour de l'établissement, quelques objets calcinés évoquent bien un incendie mais la façade de la discothèque n'est pas détruite ni calcinée, a constaté un journaliste de l'AFP. «C'est allé très vite, il était un peu plus de 2 heures du matin et la majorité des clients arrive vers 3 heures, cela s'est passé dans la salle, il y a de nombreuses victimes», a assuré un agent de sécurité présent au moment du drame.

(L'essentiel/afp)