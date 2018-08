À deux ans, il passe trois jours dans la nature

«Le garçonnet a été retrouvé et transporté à l'hôpital», a indiqué à l'AFP Katsuya Emoto, un responsable de la mairie de l'île de Suo-Oshima (sud-ouest). «Il n'a pas de grosses blessures, juste quelques égratignures et une légère déshydratation, mais sa vie n'est pas en danger et il devrait pouvoir quitter l'hôpital assez rapidement», a expliqué Hiroyuki Nishihara, un responsable de l'établissement où l'enfant a été admis.

La découverte du petit Yoshiki Fujimoto vivant est miraculeuse, compte tenu de la chaleur humide qui sévissait ces derniers jours dans la région (plus de 30°C le jour) et de la présence de nombreux insectes.

C'est un bénévole de 78 ans, venu d'une province voisine pour participer aux recherches, qui l'a entendu mercredi matin répondre à ses appels dans les bois, à quelques centaines de mètres de l'endroit où sa trace avait été perdue.

160 policiers

«J'ai crié Yo-chan, il a répondu oui, ici », a raconté Haruo Obata, aux télévisions. Yoshiki était assis, pieds nus. Ce dernier, qui a eu deux ans lundi alors qu'il se trouvait seul, avait été porté disparu dimanche matin.

Il était allé se promener avec son frère et son grand-père, mais à mi-chemin, il s'est mis à pleurer, disant qu'il voulait rentrer, selon les médias. Le grand-père l'a donc laissé repartir seul vers la maison familiale sans s'assurer qu'il était bien revenu.

Pendant près de trois jours, quelque 160 policiers ont quadrillé la région. Drone avec caméras optique et thermique, chiens et hélicoptères ont été mobilisés.

(L'essentiel/nxp/afp)