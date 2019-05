500 kilos de kétamine saisis au Vietnam

Trois Taïwanais et un Chinois ont été interpellés pendant le week-end dans un entrepôt à Ho-Chi-Minh-Ville, d'après les médias locaux. La drogue, d'une valeur marchande de près de 20 millions d'euros, était dissimulée dans des machines destinées à compresser les emballages industriels. Elle devait être acheminée d'Ho-Chi-Minh-Ville, de plus en plus plébiscitée par les trafiquants comme point de passage, à Taïwan.

Plusieurs tonnes de méthamphétamine et de kétamine ont été saisies ces dernières semaines au Vietnam. Ces drogues de synthèse sont fabriquées en grande majorité dans des laboratoires clandestins du «Triangle d'Or», une région aux confins du Laos, de la Thaïlande et de la Birmanie. Et les Taïwanais sont très impliqués dans ce trafic.

La législation vietnamienne sur les stupéfiants est l'une des plus strictes au monde et passible, dans certains cas de la peine de mort. Des procureurs vietnamiens ont requis la semaine dernière la peine capitale à l'encontre de six personnes, accusées d'avoir fabriqué 120 kilos de comprimés d'ecstasy.

(L'essentiel/afp)