Explosion dans un vieux navire de guerre, 3 morts

Explosion in the internal compartment of #INSRanvir kills three; 11 injured #IndianNavy #INSRanveer https://t.co/5dvaGIjqX8

Selon un communiqué de la marine indienne publié mardi soir, l'explosion s'est produite dans un compartiment, à l'intérieur du navire de guerre INS Ranvir. «Aucun dommage matériel n'a été signalé (...) une commission d'enquête a été chargée de déterminer l'origine» de l'explosion, a précisé la marine.

La chaîne NDTV a indiqué, citant des sources, que l'incident «n'était pas lié à l'explosion d'armes ou de munitions». Selon d'autres informations de presse, onze personnes ont également été blessées et sont soignées dans un hôpital de la marine.

The 3 @IndianNavy personnel who tragically died in the blast on board destroyer INS Ranvir yesterday in Mumbai. pic.twitter.com/kbL0YhZMsj