Trois irakiens arrêtés pour un projet d'attentat

Schleswig-Holstein: Ermittler heben mutmaßliche Terrorzelle aus https://t.co/cRjskX0fP5 pic.twitter.com/R1NkjOGB8Q — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 30 janvier 2019

Trois hommes, deux de 23 ans et un de 36 ans, ont été arrêtés en Allemagne, mercredi. Selon le parquet fédéral allemand, ils projetaient une attaque à l'explosif ou, à défaut, à l'arme automatique ou à la voiture-bélier, mais sans cible précise. L'arrestation a été effectuée par les forces spéciales de la police fédérale dans le district de Dithmarse dans le Schleswig-Holstein. Les investigations doivent notamment permettre de déterminer s'ils font partie d'une organisation terroriste. Leurs appartements, ainsi que ceux de proches, situés dans plusieurs lander du pays, ont été perquisitionnés mercredi matin.

Deux des interpellés auraient projeté fin 2018 de mener une attaque à l'explosif. Ils auraient recueilli de la poudre noire utilisée dans les pétards du Nouvel An et auraient fait des recherches sur Internet sur la confection de bombes. Un d'entre eux aurait également commandé en ligne un dispositif de mise à feu à un contact établi en Grande-Bretagne. Les services britanniques ont alerté l'Allemagne, qui les a placés sous surveillance en décembre. Après avoir testé leurs explosifs, ils auraient décidé de se munir d'armes en feu, que le troisième homme devait se procurer. Mais le prix des armes automatiques les a fait renoncer. Ils avaient également, toujours selon le parquet, l'intention de mener une attaque à la voiture-bélier et ont entamé des cours de conduite.

Selon les enquêteurs, ils seraient arrivés en Allemagne à l'automne 2015. Un d'entre eux aurait, selon Der Spiegel, affirmé vouloir s'en prendre à des «mécréants», mais pas à des enfants.

(E.A.)