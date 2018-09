Le tsunami frappe l'île malgré la levée de l'alerte

La ville de Palu, sur l'île des Célèbes, au centre de l'Indonésie, a été frappée par un tsunami, déclenché après un fort séisme, vendredi, a annoncé un responsable de l'agence de géophysique indonésienne.

«C'est un véritable tsunami qui a frappé Palu», une ville située à près de 80 km de l'épicentre du séisme, a confirmé Rahmat Triyono, responsable du centre pour les tremblements de terre et tsunamis à l'agence indonésienne de géophysique, sur la chaîne de télévision Kompas. L'agence de gestion des catastrophes indonésienne avait pourtant retiré l'alerte au tsunami émise peu de temps avant.

Kejadian d Sulawesi menjelang magrib.... Mohon doanya utk keselamatan saudara kita d sana.... Amin...! pic.twitter.com/VGjEEKw4pK– ali ja'far alhaddad (@FarAlhaddad) September 28, 2018

Semoga Palu, Sulawesi dan semua wilayah yang terkena bencana gempa + sunami bisa tabah, dan bencana bisa segera pergi. Amin..#sulawesipic.twitter.com/8w7xrILpVr– Bimo Corner (@bimotriutomo1) September 28, 2018

Le tremblement de terre a frappé le centre de l'île à une profondeur de 10 kilomètres, quelques heures après une première secousse plus faible qui a tué au moins une personne dans la même région.

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun A major 7.5 quake struck off the Indonesian island of Sulawesi on Friday. The quake was followed by tsunami after the tsunami warning was lifted. @IpungLombok@Sutopo_PN#Pray ForDonggala#PrayForPalupic.twitter.com/s4CqaAkSpF– Kurmanjan (@TimurLand45) September 28, 2018

Ce séisme est d'une magnitude plus importante que la série de violents tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1 500 blessés cet été, sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Prelim M7.5 Earthquake Minahasa, Sulawesi, Indonesia Sep-28 10:02 UTC, updates https://t.co/PJqcklbxow– USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 28 septembre 2018

Ce nouveau fort séisme, vendredi, a son épicentre à 78 kilomètres au nord de la ville de Palu, capitale de la province du centre des Célèbes, et a été ressenti jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l'île.

Lisa Soba Palloan, une habitante de Toraja, à quelque 175 kilomètres de Palu, a confirmé à l'AFP que des secousses ont été ressenties sur place, vendredi. «La dernière était vraiment importante. Tout le monde est sorti de sa maison et criait de peur», a-t-elle raconté.

L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.

(L'essentiel/afp)