Victimes d'un piège infect alors que leur fille dépérit

Gravement malade, la petite Amiyah est décédée en avril dernier dans un hôpital de Melbourne, entourée de ses parents. Alors qu'ils vivaient les heures les plus difficiles de leur existence, Jay et Dee Windross ont été victimes d'un infâme chantage. Jeudi, une Malaisienne de 25 ans a plaidé coupable de tentative d'extorsion devant la Cour du comté de Victoria.

Retour au 23 avril 2019 à Melbourne. Alors que sa fille vit ses derniers jours, Dee Windross oublie son téléphone portable dans les toilettes d'un centre commercial. L'Australienne est catastrophée: l'appareil contient de précieuses photos de la petite Amiyah. Le couple lance un appel sur Facebook, et une jeune femme de 25 ans se manifeste.

«Je pourrais simplement le revendre...»

Siti Kamal prétend être en possession du smartphone et réclame 1 000 dollars en échange du précieux appareil. Devant le refus du couple de payer, la Malaisienne opte pour le chantage. «Je pourrais simplement le revendre... Vous pourriez m'aider aujourd'hui et Dieu pourrait vous aider. S'il vous plaît, je ne veux pas le vendre et effacer tous vos messages», écrit-elle aux Windross. Le couple supplie alors son interlocutrice de ne pas supprimer les seules photos récentes qu'il possède de sa fille.

Le lendemain matin, Amiyah rend son dernier souffle. Effondré, Jay annonce la terrible nouvelle à Siti Kamal. «Notre bébé est mort ce matin dans nos bras. Vous avez nos souvenirs d'elle». La Malaisienne se dit alors «désolée» d'apprendre le décès de la petite. Mais quelques heures plus tard, elle revient à la charge: «Vous allez faire le versement ou pas?»

Au tribunal, les Windross se sont longuement adressés à l'accusée: «Siti, j'espère que tu te souviendras de ces mots pour le restant de tes jours. Nous avons été ta proie. Le fait que je te dise que notre bébé était mort dans nos bras n'a rien déclenché chez toi. Je ne sais pas comment une mère peut traiter une autre famille de la sorte», a déclaré Jay. «J'espérais retrouver tous ces souvenirs inestimables. Puis cette femme m'a donné de l'espoir et m'a tout arraché en un instant. Tu m'as arraché mon espoir... et tu l'as fait exprès pendant les dernières heures que j'avais avec ma fille avant qu'on me l'enlève pour toujours», a poursuivi Dee.

«Surprise par le coût de la vie en Australie»

Pour justifier son comportement, la Malaisienne a expliqué avoir quitté son pays en laissant ses deux enfants derrière elle pour aller travailler en Australie. «Surprise par le coût de la vie», la jeune femme se serait rapidement retrouvée dans une situation précaire et aurait tenté d'extorquer les Windross par désespoir.

La juge, cependant, ne s'est pas montrée particulièrement sensible aux arguments de l'avocat de la défense. Le procès a été reporté au mois de janvier, le temps qu'une expertise psychiatrique de l'accusée soit réalisée. Incarcérée depuis son arrestation en avril, Siti Kamal reste derrière les barreaux.

