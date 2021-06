«Je lui ai donné des coups dans le nez, ça l'a fait fuir»

Twins pictured for first time after woman punched crocodile in Mexico to save sister’s lifehttps://t.co/3r4shjRXWk — ITV News (@itvnews) June 14, 2021

Melissa Laurie revient de loin, et elle aura une sacrée histoire à raconter au coin du feu. La Britannique de 28 ans a échappé à une mort atroce grâce au courage de sa sœur jumelle Georgia, le 6 juin dans le lagon de Manialtepec. L’héroïque jeune femme a fait fuir à coups de poings le crocodile qui cherchait à entraîner Melissa sous l’eau. Voyant sa sœur inconsciente, Georgia est entrée en action sans hésiter une seconde: «Je me suis souvenue de ma formation de sauveteuse. J’ai traîné son corps vers moi, je l’ai posé sur ma poitrine et j’ai essayé de la réanimer, mais elle a commencé à faire une crise», témoigne Georgia pour ITV News.

Le crocodile est revenu trois fois à la charge, blessant également Georgia, une plongeuse expérimentée. «Il essayait de l’emmener. Je lui ai donné des coups dans le nez avec mes deux poings et c’était dur, comme si je frappais une table, mais ça l’a fait fuir», raconte-t-elle. Melissa a subi des perforations au ventre et aux jambes, ainsi qu’une fracture du poignet, des coupures à l’estomac et avait de l’eau dans les poumons. Elle a été plongée dans un coma artificiel. Sans l’intervention de sa sœur, elle ne serait plus de ce monde à l’heure actuelle. «C’était le combat ou la fuite, et on se bat pour ceux qu’on aime», confie Georgia.

«Georgia a été fantastique»

Selon la jeune femme, sa sœur n’a que des bribes de souvenirs de cette terrifiante rencontre. Melissa se souvient de la première fois où le reptile l’a emmenée sous l’eau, quand elle a cru qu’elle allait se noyer et que son bras avait été arraché. La victime se rappelle également que Georgia lui chantait des chansons sur le bateau pour la réconforter, alors qu’elle perdait et reprenait connaissance sans arrêt. Melissa est sortie du coma la semaine dernière et va beaucoup mieux. «Je suis extrêmement reconnaissante d’en être sortie vivante. Et du fait que Georgia s’est battue pour moi», a-t-elle fait savoir au Daily Mail.

Georgia affirme que personne ne les a prévenues que des crocodiles rôdaient dans le coin. Il s’est finalement avéré que les guides qui avaient emmené les touristes à cet endroit n’avaient pas de licence et ne connaissaient pas les lieux. Les parents des deux jeunes femmes les ont rejointes au Mexique pour les soutenir et les ramener à la maison. «Georgia a été fantastique et a fait tout ce qu’elle pouvait pour sa sœur. Mais elle a besoin de soutien. Elle a besoin du réconfort de sa famille. Elle essaie de faire bonne figure, mais elle est vraiment très fragile», confie Sue, 62 ans.

(L'essentiel/joc)