Le «père modèle» va éviter la peine de mort

Chris Watts s’est présenté mardi, devant un tribunal du comté de Weld, dans le nord du Colorado, et a plaidé coupable des neuf chefs d’accusation retenus contre lui: il était accusé depuis fin août, d’avoir assassiné sa femme Shannan, enceinte de quinze semaines et leurs deux fillettes de 3 et 4 ans, Bella et Celeste. C’est la famille de Shannan qui a convaincu le procureur de ne pas requérir la peine de mort si Chris Watts reconnaissait les faits. Il encourt la perpétuité.

Le procureur s’est félicité mardi que «la lumière soit dirigée là où elle aurait dû être depuis le début: sur lui». Après la disparition de sa femme et de ses filles, Chris Watts avait joué les pères modèles en lançant un appel à la télévision avant de changer de version quand les corps avaient été retrouvés sur son lieu de travail. Il avait alors indiqué, qu’en pleine dispute à propos d’une éventuelle rupture, sa femme avait tué une des filles et s’en était pris à l’autre avant qu’il n’intervienne pour l’empêcher de nuire.

Le verdict sera connu le 19 novembre prochain.

(mc/L'essentiel)