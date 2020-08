Mobilisation inédite face à la pendaison de 3 jeunes

«#N'exécutez_pas»: une campagne d'une rare ampleur, rassemblant militants et personnalités derrière ce hashtag, exhorte l'Iran à renoncer à la pendaison de trois jeunes prisonniers arrêtés lors de manifestations contre les autorités de Téhéran, un lobbying dont le succès reste incertain. La campagne contre les exécutions (#Edam_Nakon en persan) a pris une ampleur inédite après la décision, le 14 juillet, de la Cour suprême iranienne de confirmer la peine de mort pour Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi et Mohammad Rajabi, trois jeunes hommes accusés de vandalisme et de pyromanie pendant les manifestations de novembre 2019.

Selon l'un des avocats de la défense, les trois accusés sont des amis: M. Moradi, 26 ans, est vendeur de téléphones portables, M. Tamdjidi, 28 ans, chauffeur de taxi et M. Radjabi, 26 ans, au chômage. La viralité du mouvement a permis d'obtenir un premier succès, avec l'annonce le 19 juillet par l'Iran de la suspension de l'exécution des trois jeunes. Un répit de courte durée puisque Mostafa Salehi, un autre manifestant, arrêté, lui, à l'hiver 2017-2018 dans la province d'Ispahan (centre) a été pendu, début août.

Relais sur instagram

L'Iran a été secoué par plusieurs vagues de manifestations ces dernières années, en particulier en novembre 2019 et janvier 2020, notamment contre la hausse du prix du carburant. Une contestation durement réprimée par les autorités. Pour tenter d'interrompre ce cycle d'exécutions, une partie de l'Iran s'est mobilisée sur les réseaux sociaux. Le mouvement #Edam_Nakon rassemble des militants des droits de l'Homme à l'extérieur du pays mais aussi des personnalités importantes de la société civile et de la scène publique iraniennes, comme la célèbre actrice Taraneh Alidoosti.

Cette dernière a ainsi posté une photo des trois prisonniers accompagnée du slogan «N'exécutez pas» à ses 6,6 millions d'abonnés sur Instagram. Selon Tara Sepehri Far, chercheuse à Human Rights Watch (HRW), cette campagne est «une rare alliance d'acteurs de la société civile et de personnalités publiques», unies derrière «un message fort et concis».

Les conditions de l'arrestation des trois prisonniers au cœur du combat de cette campagne font particulièrement polémique. Lorsque le premier d'entre eux, M. Moradi, avait été arrêté à Téhéran, MM. Tamjidi et Rajabi avaient fui en Turquie. Mais c'était sans compter sur la coopération des autorités turques avec Téhéran qui les ont renvoyés dans leur pays, selon l'ONG Center for Human Rights in Iran.

(L'essentiel/afp)