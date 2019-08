L'ouragan sera «peut-​​être un des plus gros»

Donald Trump a annoncé, jeudi, annuler son voyage en Pologne en raison de l'ouragan Dorian qui se dirige vers les Bahamas et pourrait frapper lundi les côtes de Floride, où l'état d'urgence a été décrété. Dorian, qui se renforçait dans les Caraïbes après être passé au nord de Porto Rico, est devenu dans la nuit de jeudi à vendredi un ouragan de catégorie deux sur une échelle de cinq, avec des vents de jusqu'à 165 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Le NHC a évoqué une «probabilité accrue» de menaces pour les vies humaines ce week-end ou en début de semaine prochaine, lors du passage de l'ouragan sur les côtes de Floride. La Géorgie a, à son tour, déclaré jeudi l'état d'urgence pour une partie de cet Etat frontalier de la Floride. Le gouverneur, Brian Kemp, a averti que cette tempête avait le «potentiel de produire des effets catastrophiques pour les habitants» de la région côtière du sud-est des Etats-Unis.

Here are the 11 PM AST/EDT August 29 Key Messages for Hurricane #Dorian. The risk of devastating winds, life-threatening storm surge, and heavy rains continues to increase across portions of the Bahamas and Florida. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB. pic.twitter.com/Ft5jPlAbqX— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2019

Le président américain, qui possède plusieurs propriétés en Floride, dont sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, était attendu dimanche à Varsovie pour commémorer le 80e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale. «Afin de permettre que l'ensemble des moyens de l'Etat fédéral soient focalisés sur la tempête qui arrive, j'ai décidé d'envoyer notre vice-président, Mike Pence, en Pologne à ma place ce week-end», a déclaré Donald Trump, qui a comparé l'ouragan à un «véritable monstre».

Selon le bulletin du NHC de 05h00 (heure suisse) vendredi, l'oeil de Dorian se trouvait à 470 kilomètres à l'est des Bahamas et se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse de 19 km/h. Le NHC a rappellé qu'il doit se renforcer et qu'il pourrait devenir un ouragan «majeur» (de catégorie 3 ou plus, avec des vents d'au moins 178 km/h) plus tard vendredi. Les autorités s'attendent à ce qu'il reste un ouragan «extrêmement dangereux pendant le week-end».

«Soyez prêts et s'il vous plaît, suivez les instructions de l'Etat (de Floride, NDLR) et du gouvernement fédéral, ça sera un très gros ouragan, peut-être un des plus gros», avait tweeté Donald Trump jeudi matin.

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2019

(L'essentiel/afp)