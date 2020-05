Attaque contre un hôpital à Kaboul

Des hommes armés ont attaqué un hôpital dans la capitale afghane Kaboul, mardi matin, ont indiqué une source officielle et un médecin présent sur les lieux.

«Vers 10h plusieurs hommes armés ont attaqué un hôpital dans le district de police 13», a déclaré une porte-parole du ministère de l'Intérieur, Marwa Amini, précisant que les forces spéciales afghanes se trouvaient sur les lieux.

BREAKING: a hospital in western Kabul came under attack. Clash continues between police and the armed assailants. No group has claimed responsibility for today’s attack. pic.twitter.com/XcofwN6Yd2