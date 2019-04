Un pic de glace transperce l'œil d'une jeune mariée

Eye doctor, 27, killed when ‘ice bullet’ kicked up by lorry smashes through car windscreen and impales eye https://t.co/0IIixivoJF pic.twitter.com/7ZOshGmMRi— The Us Posts (@theusapost21) 29 avril 2019

Une jeune femme de 27 ans a perdu la vie dans un effroyable accident à Labytnangui, une ville située au nord du cercle polaire arctique. Evgenia Elistratova et son mari Sergeï Elistratov étaient en route le long du fleuve Ob quand un pic de glace s'est détaché d'une roue du camion qui précédait leur véhicule. Le projectile a traversé le pare-brise et transpercé un œil de la jeune femme, qui est morte sur le coup.

Le mari d'Evgenia, qui s'en est sorti indemne, a immédiatement arrêté la voiture mais n'a rien pu faire pour sauver sa belle. Le conducteur du camion, lui, ne s'est rendu compte de rien, rapporte le Mirror. Selon la police, le bout de glace était également composé de gravier. Sergeï et Evgenia étaient mariés depuis six mois et projetaient de fonder une famille. La victime venait de commencer un nouveau travail à l'hôpital de Labytnangui. Ironie du sort, elle était spécialiste en chirurgie oculaire.

(L'essentiel/joc)