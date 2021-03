Un gouverneur réprimandé après avoir tué un loup

Le gouverneur de l'Etat américain du Montana a reçu un avertissement officiel des autorités environnementales locales pour avoir piégé et tué un loup, sans avoir reçu une formation en ligne préalable, a rapporté mardi une coalition de médias locaux. Le républicain Greg Gianforte, nouvellement élu gouverneur de cet Etat rural du nord des Etats-Unis, a piégé et tué en février un loup noir adulte nommé «1155», à un peu plus de 15 km du célèbre parc national de Yellowstone, selon le Mountain West News Bureau.

S'il est légal de piéger et tuer des loups dans le Montana, il faut pour cela posséder une licence et recevoir une formation de trois heures en ligne qui a pour but de donner «le contexte et les règles nécessaires (pour tuer un loup) de manière éthique, humaine, et légale», comme le souligne le manuel de la formation. Le gouverneur possédait la bonne licence mais n'avait pas suivi la formation. «Après avoir appris qu'il n'avait pas terminé (la formation), le gouverneur Gianforte a immédiatement rectifié l'erreur et s'est inscrit pour la certification au piège à loup», a réagi une porte-parole de l'élu auprès du Mountain West News Bureau.

Extermination

Greg Gianforte a été autorisé par les autorités environnementales à garder la carcasse et la peau du loup abattu. En 2017, alors élu du Montana à la Chambre des représentants, il avait eu un différend avec un reporter du quotidien britannique The Guardian, et l'avait jeté à terre. L'élu avait été condamné à six mois de prison avec sursis et 40 heures de travaux d'intérêt public.

Le parlement du Montana examine actuellement deux projets de lois anti-loups. La première permettrait de récompenser financièrement les trappeurs et chasseurs de loups après une prise, et la seconde enjoindrait aux autorités environnementales de l'Etat d'envisager de réduire la population des loups à un niveau «viable», pas inférieur à 150 animaux. Environ 6 000 loups sont disséminés à travers les Etats-Unis continentaux aujourd'hui. Près de 250 000 loups vivaient avant que les colons européens ne débarquent au 16e siècle, et mènent une véritable campagne d'extermination. En 2000, Greg Gianforte avait reçu une amende de 70 dollars (59 euros environ) pour avoir tué un wapiti qui ne possédait pas encore de bois.

(L'essentiel/afp)