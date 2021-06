Une femme armée tuée par un garde-​​frontière

Un garde-frontière israélien a tué par balles samedi une femme armée d’un couteau qui se dirigeait vers les forces israéliennes stationnées à un point de passage en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, a indiqué la police. Le garde-frontière au point de passage de Qalandiya, entre Jérusalem et la Cisjordanie, a sommé en vain la femme de s’arrêter, avant d’ouvrir le feu, a ajouté la police israélienne, sans donner davantage de détails.

Vendredi, un adolescent palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens lors de heurts en marge d’une manifestation contre la colonisation près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Et jeudi, trois Palestiniens ont été tués en Cisjordanie lors d’échanges de tirs avec les forces israéliennes qui menaient une opération pour arrêter des Palestiniens recherchés dans la ville de Jénine dans le nord de la Cisjordanie.

Les heurts se sont multipliés ces dernières semaines en Cisjordanie, dans la foulée de manifestations à Jérusalem et de la guerre de 11 jours en mai entre le mouvement armé palestinien Hamas au pouvoir à Gaza, un territoire palestinien sous blocus israélien, et l’armée israélienne. Environ 475’000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, où habitent plus de 2,8 millions de Palestiniens.

(L'essentiel/AFP)