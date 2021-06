Deux personnes transgenres au Parlement

Salma, coiffeuse de profession et Maria, chauffeur de taxi, ont en commun d'être les premières personnes transgenres qui entreront à la Chambre des députés du Mexique le 1er septembre après 30 ans de lutte. Salma Luévano défend sa cause avec acharnement. Ce qui lui a valu d'être détenue arbitrairement par la police de la ville conservatrice d'Aguascalientes (centre) au début des années 90, pour «attentat à la pudeur». Car, au grand dam des policiers qui accoururent toutes sirènes hurlantes, Salma, alors âgée de 17 ans, portait des vêtements féminins.

Au Congrès mexicain, elle espère utiliser son expérience -- notamment les 36 heures passées en garde à vue à la suite de cet incident -- pour améliorer la situation de la communauté LGBT dans son pays. «C'est un grand message pour notre population qui a été discriminée pendant des décennies», confie à l'AFP Salma, 52 ans. Il symbolise «la dignité qui nous était historiquement due», ajoute cette avocate en formation, vêtue d'un tailleur en denim et de talons.

«C'est historique»

Au cours des trois dernières décennies, elle s'est battue pour la diversité sexuelle, obligeant ainsi les partis à inclure des membres de la communauté LGBT dans leurs listes de candidats aux élections du 6 juin. Diplômée en administration des affaires et étudiante en littérature, Maria Clemente Garcia, n'a cependant pas pu travailler en raison, dit-elle, de la discrimination dont elle a souffert. Jusqu'à récemment, cette militante de gauche gagnait sa vie comme chauffeur de taxi à Mexico.

«C'est historique», se félicite Maria (36 ans) «car pour le secteur le plus vulnérable de la population de la diversité sexuelle, il est normal que les femmes trans, fassent partie du processus décisionnel du pays». Mais la situation est problématique. En raison des violences dont elles sont victimes, l'espérance de vie des personnes transgenres au Mexique est de 35 ans, selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, contre 77 pour l'ensemble de la population. En nombre de victimes, c'est le deuxième pays le plus meurtrier pour les personnes transgenres après le Brésil, selon les ONG Letra S et Transgender Europe. En 2020, 43 «transféminicides» ont été enregistrés au Mexique, sur 79 meurtres de personnes LGBT, contre 117 en 2019, une baisse que Letra S attribue aux restrictions dues à la pandémie de Covid-19.

(L'essentiel/afp)