380 000 migrants ont été expulsés en un mois

Au cours d'une visite à Dundo, dans le nord de l'Angola, à la frontière avec la RDCongo, le ministre d'État et chef de la sécurité présidentielle responsable de l'opération, Pedro Sebastiao a affirmé aux journalistes que des diamants d'une valeur de plus d'un million de dollars avaient été saisis. Selon lui, les migrants ont tous quitté volontairement le pays. 231 locaux destinés au commerce illégal de diamants ont été fermés et 59 armes ont été saisies.

«Il doit être clair que l'opération "Transparence" n'est pas fondée sur des sentiments xénophobes à l'encontre des citoyens des pays voisins ou de toute autre nationalité», a-t-il dit. Pourtant, après avoir traversé la frontière ces dernières semaines, de nombreux Congolais ont dit avoir été brutalement expulsés d'Angola après y avoir parfois vécu pendant plus de 10 ans.

Kinshasa a fait part mardi de «toute son indignation et ses vives protestations» à l'Angola qui a expulsé 200 000 Congolais, dont 30 000 «brutalement» et avec des «pertes en vies humaines».

(L'essentiel/afp)