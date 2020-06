TikTok interdit en Inde pour raison de sécurité

L'application TikTok, qui fait partie des 59 applications chinoises interdites la veille par New Delhi au nom de la sécurité nationale indienne, s'est défendue mardi d'avoir communiqué des données d'utilisateurs indiens au gouvernement chinois. «TikTok continue de respecter la sécurité et le caractère privé des données aux termes du droit indien et n'a partagé aucune information sur nos utilisateurs en Inde avec des gouvernements étrangers, y compris le gouvernement chinois», a déclaré la branche indienne de la société dans un communiqué.

La plateforme est extrêmement populaire auprès des jeunes Indiens, qui constituent environ un tiers de ses utilisateurs mondiaux.

(L'essentiel/afp)