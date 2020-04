Le cardinal Pell va être fixé sur son sort

L'ex-secrétaire à l'Economie du Saint-Siège, âgé de 78 ans, a écopé en mars 2019 de six ans d'incarcération pour des violences sexuelles commises sur deux adolescents en 1996 et 1997 dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne (sud-est) dont il était l'archevêque. M. Pell, qui a participé à l'élection de deux papes, est le plus haut responsable de l'Eglise catholique à avoir été condamné pour pédophilie. Il a toujours clamé son innocence.

Les magistrats de la Haute Cour d'Australie peuvent rejeter ce pourvoi, ordonner un nouveau procès ou annuler toute condamnation. Le jugement concernant cette affaire, l'une des plus médiatisées d'Australie, sera rendu à Brisbane devant une salle d'audience quasi-vide en raison des mesures de distanciation sociale prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Trois personnes maximum pourront y assister.

(L'essentiel/afp)