Elle rend hommage à son fils décédé, le destin la frappe

La triste ironie du sort a frappé une famille du Colorado samedi. Pour rendre hommage à Michael Everett Jr., décédé dans un accident de moto le 5 avril, sa famille a organisé un défilé commémoratif. Durant cette virée en l’honneur du jeune homme de 23 ans, sa maman a perdu le contrôle de sa moto et a été éjectée dans un fossé près de Loveland, rapporte ABC News.

Arrivés un peu plus tard sur les lieux, le beau-fils et la belle-fille de Diane Everett ont tout de suite craint le pire. «Tandis que nous nous approchions, j’ai pu voir des débris de moto, et je crois que nous avons tous les deux compris ce qui s’était passé», confie Joshua Everett. «Pas encore, je ne peux pas en perdre deux», a pensé le jeune homme.

Grièvement blessée, Diane, 51 ans, a succombé à ses blessures, dans les mêmes circonstances que son fils un mois plus tôt. Elle conduisait d’ailleurs l’une des motos de Michael au moment du drame. «Je pense qu'elle se battait pour rester en vie, mais en même temps, je ne crois pas qu'elle voulait revenir, mais qu'elle a ressenti l'esprit de mon petit frère et a choisi d'être avec lui», ajoute Joshua, qui ne précise pas si un acte intentionnel est envisagé.

