Mal à l’aise, un candidat présente sa maison

La course à l’élection à la mairie de New York bat son plein, et les adversaires jouent des coudes pour être en bonne place dans les médias. À ce petit jeu, le candidat à la primaire démocrate Eric Adams éprouve actuellement quelques difficultés. Selon Politico, le flou règne quant au lieu de résidence du président d’arrondissement de Brooklyn, qui vivrait en fait dans le New Jersey. Pour essayer de mettre fin à la polémique, l’intéressé a convié la presse à un petit tour de sa maison de Bedford-Stuyvesant, un quartier de Brooklyn. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prestation n’a pas convaincu les internautes.

«Bienvenue dans mon humble demeure. J’ai emménagé ici il y a près de 20 ans», explique d’emblée Eric Adams, qui se lance ensuite dans une visite quelque peu guindée de sa «petite et modeste cuisine» ainsi que de sa «petite et modeste chambre à coucher». «Il faudrait être fou pour se présenter au poste de maire de la ville de New York et vivre dans une autre municipalité», assure ensuite le candidat à ses interlocuteurs. L’ex-policier a beau y mettre toute sa bonne volonté, il peine à prouver qu’il vit réellement là.

Journaliste pour City Limits, David Brand a photographié le contenu du frigo du démocrate, qui se dit végane. On y découvre du saumon, de la sauce à la mayonnaise et d’autres produits peu compatibles avec un tel régime. «On ne peut pas faire un repas végane avec ça», s’amuse un utilisateur de Twitter. Les responsables de la campagne électorale d’Adams l’assurent: ces aliments sont destinés à son fils. Une autre internaute souligne que le réfrigérateur ne contient presque que des condiments: «C’est vachement louche», estime-t-elle.

La décoration de l’appartement a également fait naître quelques suspicions sur les réseaux sociaux, note The Independent. «Où sont les portraits de famille? Les photos sur le frigo? Quelque chose qui dise: Je ne loue pas ça sur Airbnb huit soirs par semaine?» ironise un internaute. D’autres observateurs à l’œil aiguisé ont été intrigués par des T-shirts étalés au pied du lit et une rangée de baskets colorées en arrière-plan. «Quelqu’un d’environ 20 ans vit ici et je n’accepterai aucun argument. Bonne journée», a commenté une twitto.

not to go full conspiracy but here is his son wearing what looks like the red and black shoes in the background of this pic pic.twitter.com/qWOnHMSL1o — Eric Krebs (@ericjohnkrebs) June 9, 2021

Madia Coleman, porte-parole d’Adams, a déclaré que le démocrate était la seule personne vivant dans l’appartement, bien que son fils de 25 ans, Jordan, lui rende parfois visite. «Les adversaires d’Eric deviennent de plus en plus ridicules à mesure qu’ils sont désespérés», a-t-elle ajouté, balayant les allégations de Politico d’un revers de la main. Certains internautes n’en démordent pas: «C’est évident ce qui se passe ici: son fils vit à cet endroit et il l’utilise pour sa candidature à la mairie», affirme l’un d’entre eux.

A look at the whole kitchen for those wondering whether smoothie-loving Adams has a blender



There are two pic.twitter.com/EUMm3K0QXm — David Brand (@DavidFBrand) June 9, 2021

It's obvious what is happening here - his son lives in that place and he's using it to run for mayor. — Abu Bakr Al Bo Jiden (@amellowfellow) June 9, 2021

(L'essentiel/joc)