Après Trump, le chaos illustré en une du «Time»

Réputé pour ses couvertures percutantes, Time n’a pas failli à sa réputation pour illustrer la passation des pouvoirs entre Donald Trump et Joe Biden. Le double numéro commémoratif du magazine met en scène le 46e président des États-Unis se tenant debout dans un Bureau ovale dévasté, symbole du chaos que le républicain laisse derrière lui. Son successeur regarde par la fenêtre l’air pensif, alors que la Maison-Blanche semble être ravagée par les flammes. Des graffitis ont été dessinés sur les rideaux et le bureau présidentiel, recouvert de documents et de cartons de fast-food.

Une énorme pile de dossiers attend des jours meilleurs, tandis que le téléphone gît au sol, près d’une casquette «Make America Great Again». Le titre de cette illustration réalisée par Tim O’Brien est: «Day One» (Jour Un). «Ces derniers jours, après avoir réfléchi à notre situation en tant que nation, à ce qui vient de se passer à Washington et à ce à quoi Joe Biden doit faire face alors qu’il prend ses fonctions de président, j’ai travaillé sur une illustration qui fait maintenant la couverture du nouveau numéro de Time Magazine», a tweeté le dessinateur jeudi.

Tim O’Brien avait déjà épinglé Donald Trump à plusieurs reprises en une de Time.

Une autre couverture du numéro spécial montre Joe Biden lors de sa prestation de serment, aux côtés de son épouse Jill. La légende cite une phrase prononcée par le nouveau président lors de son discours d’investiture: «Sans unité, il n’y a pas de paix».

(L'essentiel/joc)