Le régime syrien a repris la ville de Deraa

L'armée syrienne a hissé jeudi le drapeau national dans le secteur rebelle de la ville de Deraa, berceau de la révolte contre Bachar al-Assad en 2011, un geste symbolique illustrant la nouvelle victoire engrangée par le régime et son allié russe. Un convoi de policiers militaires russes et d'officiers du régime syrien, accompagnés de journalistes, sont entrés dans le centre de Deraa, chef-lieu de la province du même nom, pour la cérémonie.

Une nouvelle fois, le président syrien a eu recours à une stratégie alliant bombardements meurtriers et négociations parrainées par Moscou. Près de trois semaines après l'offensive, les factions insurgées ont été contraintes d'accepter un accord dit «de réconciliation», qui s'apparente en réalité à une capitulation. Cet accord impose aux rebelles l'abandon de leur artillerie lourde et moyenne. Il prévoit aussi le retour des institutions étatiques dans les secteurs insurgés et le départ des combattants refusant de rester sous contrôle du régime vers la province d'Idleb, qui échappe encore en grande partie aux forces d'Assad.

Le régime contrôle 60% du pays

Le drapeau a été hissé, mais le geste est pour l'instant «symbolique» a estimé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), en précisant que les procédures prévues par l'accord n'ont pas encore été entamées. «Les factions rebelles sont encore dans la ville de Deraa, celles qui veulent la réconciliation doivent encore abandonner leur artillerie, les procédures n'ont pas encore commencé», a déclaré le directeur de l'ONG, Rami Abdel Rahmane.

Grâce au soutien militaire de ses alliés russe et iranien, Damas contrôle désormais plus de 60% du pays, ravagé depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 350 000 morts et des millions d'exilés. Située à une centaine de kilomètres de la capitale, la perte de Deraa est d'autant plus symbolique que la ville est considérée comme le berceau des manifestations anti-Assad de 2011.

(L'essentiel/afp)