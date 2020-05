Le top Zara Abid est décédée dans le crash

97 personnes sont mortes après le crash, vendredi, d'un Airbus A320 dans un quartier résidentiel de Karachi, la grande ville du sud du Pakistan. L'avion de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) s'est écrasé sur un groupe de maisons après avoir effectué plusieurs tentatives d'atterrissage manquées sur l'aéroport de Karachi. L'appareil arrivait de Lahore, dans le nord du pays, et deux occupants de l'avion ont survécu au crash.

Selon de nombreux médias et des professionnels de la mode, le top model pakistanais, et actrice, Zara Abid était également à bord de l'avion et ne figurerait pas parmi les survivants. La jeune femme de 28 ans est célèbre dans son pays et a travaillé avec de grands noms de la mode. «L'industrie de la mode a perdu une fille merveilleuse, très travailleuse, très professionnelle», a réagi sur Twitter la créatrice Khadijah Shah.

En janvier dernier, Zara Abid avait même été nommée «Meilleur modèle féminin» lors des «Hum Style Awards». En tant qu'actrice, elle a récemment participé au tournage du biopic «Chaudhry», qui sortira bientôt.

L'un des deux survivants du crash, Mohammad Zubair, a raconté le drame ces dernières heures: «Il y avait des cris partout». Après que l'avion a heurté le sol, «j'ai repris conscience» et «j'ai vu du feu partout. Personne n'était visible», se souvient le jeune homme de 24 ans, dont les 53 secondes d'interview depuis son lit d'hôpital sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

It has been confirmed that the Model & Actress Zara Abid hasn't survived the #PK8303 #PIA Plane Crash. Such tragic news! Heartfelt Condolences to her family and friends.#PIACrash #ZaraAbid #planecrash pic.twitter.com/cj2In4gccq