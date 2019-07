Un sous-​​marin de narcos intercepté en haute mer

Un sous-marin furtif soupçonné de passer en fraude des tonnes de cocaïne a été intercepté par un navire des garde-côtes américains, dans l'est de l'océan Pacifique, au large du Mexique, le 18 juin dernier. Dans une vidéo diffusée jeudi, on voit l'équipage du CG Cutter-Munro sauter par-dessus bord pour aborder le sous-marin et finalement venir frapper au sas du submersible. Au total, cinq personnes ont été arrêtées.

Les sous-marins clandestins demeurent toujours à moitié submergés pour échapper à la détection des radars, note un site québécois. À bord de cet appareil clandestin, les autorités ont trouvé huit tonnes de cocaïne. Les garde-côtes américains ont expliqué jeudi avoir saisi au total entre 39 tonnes de cocaïne et près de 450 kilos de marijuana entre mai et juillet dans le Pacifique.

La valeur totale estimée des saisies dépasse le demi-milliard de dollars (569 millions de dollars), selon la télévision locale de San Diego.

(L'essentiel/cga)