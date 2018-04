Une voiture fonce dans un mur, un hôtel s'effondre

La police et les pompiers ont pu extraire dix rescapés des décombres lors des opérations de sauvetage qui sont maintenant terminées, rapportent plusieurs sites d'information. «Deux femmes et huit hommes, probablement du personnel et des clients, ont perdu la vie. Deux blessés dans un état critique ont également été transportés à l'hôpital», a indiqué le commandant de la police indienne.

Certains médias rapportent que l'hôtel s'est effondré après qu'une voiture a percuté le bâtiment construit il y a une soixantaine d'années. De nombreux anciens bâtiments ont été construits avec des matériaux de mauvaise qualité en Inde. Des effondrements sont souvent signalés.

