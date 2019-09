La tempête Humberto a touché les Bahamas

Une nouvelle tempête tropicale, baptisée Humberto a touché samedi le nord des Bahamas, moins de deux semaines après le passage de l'ouragan Dorian. Toutefois, Humberto a été loin de causer autant de dégâts que Dorian: selon le Centre national des ouragans (NHC) américain, l'épicentre de la tempête est cette fois passé à environ 135 kilomètres au nord d'Abaco, île dévastée par le passage de Dorian qui a fait au moins 52 morts dans l'archipel il y a près de deux semaines.

Humberto et ses vents soufflant à 95 km/h a donc léché le nord des Bahamas et s'éloignait samedi soir. La tempête devrait se renforcer dans les heures à venir mais devrait épargner la Floride, passant au large. «Aucune brusque montée des eaux n'est à prévoir dans le nord-ouest des Bahamas du fait de ce système dépressionnaire», a estimé le NHC, une bonne nouvelle pour les résidents d'Abaco et de Grand Bahama dont les maisons ont été endommagées par l'ouragan Dorian et ses vents atteignant jusqu'à 295 km/h. Cependant, de 5 à 10 cm de pluie sont attendus.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite dans l'archipel, s'est ému sur Twitter des dégâts visibles sur les îles Abaco, peu après y avoir atterri samedi: «Je suis horrifié par le niveau de dévastation». «L'ouragan Dorian n'était pas de catégorie 5, mais de catégorie enfer, a-t-il encore écrit. Il est temps de se réveiller et de prendre des mesures urgentes pour le climat». La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes est la conséquence du réchauffement climatique, avait-il déjà estimé dans un discours vendredi soir. Selon lui, les pays les plus touchés sont ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre.

#Humberto barely moving this morning as it strengthens.

A Tropical Storm Warning remains in effect for the northwestern Bahamas. Expected to produce additional rainfall amounts of 1 to 3 inches, with isolated storm totals of 6 inches in the Bahamas. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/IeCdG3uZH1