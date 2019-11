Séquestrée, violée: père et fille lui font vivre un enfer

A father and his daughter kidnap a woman for a week, rape her and leave her in the desert to die https://t.co/rDdTkDAD6W pic.twitter.com/b0FxPsKmkH— UK24 News (@Uk24N) November 11, 2019

Un Américain de 54 ans et sa fille de 22 ans ont été arrêtés la semaine dernière en Californie. Stanley et Shaniya Lawton sont accusés d'avoir enlevé une femme le 30 octobre à Las Vegas (Nevada), en la menaçant avec une arme. Ils l'ont ensuite séquestrée pendant une semaine dans une maison de Californie du Sud, où ils l'ont violée, sexuellement agressée et frappée avant de la laisser pour morte dans le désert au nord de Los Angeles. Ils l'ont par ailleurs forcée à retirer de l'argent et à le leur donner, selon NBC. «Elle a beaucoup de chance d'être en vie», a déclaré le capitaine Eduardo Hernandez, shérif du comté de Los Angeles.

«C'est une affaire vicieuse. Sous la menace d'une arme, sous la contrainte. Nous ne savons pas dans quelles conditions la victime a été séquestrée», a-t-il ajouté. Lors d'une conférence de presse vendredi, la police est restée évasive sur les avancées de l'enquête, écrit le Washington Post. Le shérif s'est contenté d'indiquer que les agresseurs connaissent leur victime, mais qu'ils n'ont pas de lien de parenté avec elle. Il a ajouté que pour l'heure, rien n'indique que père et fille aient agi par vengeance ou dans l'intention de réclamer une rançon.

La victime, une femme âgée d'une quarantaine d'années, était en état d'hypothermie et attachée avec du ruban adhésif quand elle a été retrouvée par la police militaire près d'une autoroute. On ignore combien de temps elle est restée seule avant d'être secourue, soignée, puis ramenée à Las Vegas. Stanley Lawton a été incarcéré et sa caution fixée à 4,5 millions de dollars. La caution de sa fille, emprisonnée dans un autre pénitencier, s'élève à 3,2 millions de dollars. Ils doivent se présenter une première fois au tribunal ce mardi.

(L'essentiel/joc)