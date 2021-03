L'ex-​​femme de Jeff Bezos a épousé un prof

«Et maintenant, par un heureux hasard, je suis marié à l'une des personnes les plus généreuses et gentilles que je connaisse, et la rejoins dans son engagement à transmettre une énorme richesse financière pour aider les autres», déclare le nouvel époux de Mme Scott, Dan Jewett, dans cette note du site GivingPledge datée de samedi.

M. Jewett est un professeur de sciences à l'école privée de Lakeside, à Seattle (nord-ouest des États-Unis), rapporte le Wall Street Journal, qui a relevé en premier l'information. Selon le magazine Forbes, l'école, où a notamment étudié Bill Gates, est celle où sont scolarisés les enfants que Jeff Bezos et MacKenzie Scott ont eus ensemble.

L'initiative du «Giving Pledge», ou «Promesse de donation», encourage les fortunés de ce monde à donner plus de la moitié de leur richesse à des organisations caritatives, et Mme Scott s'est engagée à reverser la moitié de sa richesse à des associations philanthropiques.

