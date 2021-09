Une manifestation pro-​​Trump inquiète au Capitole

Le Capitole était l’objet, vendredi à Washington, de fortes mesures de sécurité à la veille d’une manifestation en soutien aux partisans de Donald Trump arrêtés pour avoir participé au violent assaut du siège du Congrès américain, le 6 janvier.

Une haute barrière a été érigée sur la place autour de l’imposant bâtiment surmonté d’un dôme blanc, et la police a prévu de fermer les routes alentour dès vendredi soir, craignant des débordements. À la différence du 6 janvier, le Congrès ne sera pas en séance et les parlementaires ne seront donc pas à l’intérieur lorsque les manifestants se retrouveront, samedi à midi (18h au Luxembourg), près de cette enceinte, sous le mot d’ordre «Justice for J6» (Justice pour le 6 janvier).

Les autorités s’attendent à ce qu’environ 700 manifestants répondent à l’appel de l’organisation Look ahead America, qui veut dénoncer «le traitement tyrannique et inhumain des prisonniers politiques du 6 janvier». Les organisateurs ont demandé aux participants de ne pas porter de signes politiques, y compris en «soutien au président Trump ou au président Biden».

Police «bien mieux préparée»

La police est «bien mieux préparée» que le 6 janvier, avait estimé le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, en début de semaine, après une réunion avec les forces de l’ordre. Le 6 janvier, des milliers de partisans de Donald Trump s’étaient rassemblés aux abords de la Maison-Blanche pour écouter celui qui était encore président.

Puis plusieurs centaines d’entre eux, criant à la fraude lors de la présidentielle de novembre, remportée par Joe Biden, avaient forcé l’entrée du Capitole pendant que les parlementaires, en présence du vice-président Mike Pence, certifiaient la victoire du démocrate. Les élus avaient dû être évacués en urgence face à l’avancée des émeutiers.

(L'essentiel/AFP)