Trump empêche Biden de parler aux autres dirigeants

Près d’une semaine après l’annonce de la victoire de Joe Biden, Donald Trump continue de crier à la fraude. Mercredi, le président élu a déclaré que l’entêtement de son adversaire était «une source d’embarras», mais qu’il n’aurait «pas beaucoup d’impact» sur la transition. Reste que le républicain semble déterminé à continuer de mettre des bâtons dans les roues de son successeur. Selon CNN, l’administration Trump empêche en effet le président élu d’accéder aux messages que lui adressent les dirigeants étrangers.

Traditionnellement, c’est le département d’État (ndlr: le Ministère des affaires étrangères) qui prend en charge toutes les communications destinées au président élu. C’est donc en toute logique que de nombreux chefs d’État cherchent à contacter Joe Biden depuis le week-end dernier. Or, l’administration Trump, qui ne veut pas entendre parler de défaite à l’élection présidentielle, interdit au démocrate l’accès aux ressources du département d’État. Des dizaines de messages adressés au président élu sont donc en stand-by, attendant des jours meilleurs.

Un labyrinthe pour accéder à Biden

Joe Biden et son équipe sont certes parvenus à entrer en contact avec certains dirigeants comme Angela Merkel ou Justin Trudeau, mais le fait d’opérer sans le soutien logistique et le service de traduction du département d’État leur complique considérablement la tâche. Conscients de la situation aux États-Unis, certains chefs d’État ont contourné la voie officielle et demandé de l’aide à d’anciens diplomates de l’ère Obama pour transmettre leurs messages à Joe Biden. Certains gouvernements étrangers ont indiqué à CNN qu’ils avaient l’impression de devoir traverser un labyrinthe pour accéder au président élu.

Cette situation n’est pas habituelle pour le département d’État, habitué à vivre des transitions plus paisibles. «Il nous avait été utile que des agents de l’État passent les appels et fournissent des services de traduction. Nous étions reconnaissants envers l’administration Bush pour sa coopération, qui nous avait permis d’y parvenir», se souvient notamment Denis McDonough, ancien membre de l’équipe d’Obama.

«Tout est prêt: ils attendent le feu vert»

Les appels téléphoniques passés juste après une élection présidentielle – en général des félicitations – ne sont pas considérés comme sensibles et sont donc effectués sur des lignes non sécurisées. Barack Obama, par exemple, appelait des dirigeants étrangers avec son téléphone portable lorsqu’il était président élu. Mais ces coups de fil passaient tous par le centre d’opérations, ce qui signifie qu’il existe un registre gouvernemental de ces appels.

Au département d’État, on se tient prêt à aider Joe Biden: «Le matériel est prêt, les bureaux sont prêts, tout est prêt: ils attendent le feu vert», a déclaré David Marchick, le directeur du Center for Presidential Transition du Partnership for Public Service.

(L'essentiel/joc)