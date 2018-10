Au Brésil, «le futur de la démocratie est en jeu»

Le député nostalgique de la dictature militaire et coutumier des dérapages racistes et homophobes, Jair Bolsonaro, s'est largement qualifié dimanche avec 46% des suffrages, obtenant près de 50 millions de voix. Dans sa première interview télévisée depuis l'annonce des résultats, il a assuré lundi soir sur TV Globo, la plus grande chaîne du pays, qu'il resterait «esclave de la Constitution» brésilienne, promettant de gouverner «avec autorité, sans autoritarisme».

Interrogé sur la même chaîne, son adversaire Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs (PT), arrivé en deuxième position avec 29% des voix, a insisté sur «le futur de la démocratie». «Le futur de notre pays est en jeu. Le futur de la démocratie est en jeu. Le futur de vos droits est en jeu», a martelé le successeur de Luiz Inacio Lula da Silva qui, fait rare lors d'une intervention publique, n'a pas cité le nom de l'ex-président incarcéré qu'il a remplacé au pied levé.

Alliances vers le centre

Le gros score de Jair Bolsonaro a été salué dès lundi par les marchés: l'indice Ibovespa de la Bourse de Sao Paulo a bondi de 4,57% à la clôture et le réal brésilien, en fort recul ces derniers mois, était coté à 3,76 réais pour un dollar, contre 4,20 il y a deux semaines. La nette victoire du candidat d'extrême droite s'est assortie d'un raz-de-marée au Congrès. Sa formation, le Parti social libéral, auparavant insignifiante, a multiplié par six le nombre de ses députés à l'issue de l'élection législative, qui a également eu lieu dimanche.

Une performance à la mesure du phénomène électoral que Bolsonaro est devenu ces dernières semaines après avoir été victime d'un attentat à l'arme blanche qui a failli lui coûter la vie. L'ancien parachutiste de l'armée n'a toutefois pas été élu président au premier tour comme il l'espérait tout en dénonçant des «problèmes dans les urnes». Il se retrouvera le 28 octobre Fernando Haddad dans un duel tendu et symptomatique de l'extrême polarisation que cette campagne a mise au jour.

Pour le second tour, Jair Bolsonaro et Fernando Haddad devraient essayer d'être plus consensuels en nouant des alliances vers le centre, très convoité.

(L'essentiel/afp)