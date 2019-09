Tournant sécuritaire pour les 70 ans du régime

Bars et karaokés fermés, colis passés aux rayons X, caméras démultipliées: la sécurité se renforce à Pékin à quelques semaines des célébrations en grande pompe des 70 ans du régime communiste. Un grand défilé militaire et civil est prévu le 1er octobre. Il est annoncé comme le plus important de l'histoire de la République populaire, proclamée en 1949 par Mao Tsé-toung.

Les autorités ne laissent rien au hasard pour que l'événement, tout à la gloire de l'actuel dirigeant Xi Jinping, se déroule sans accroc et illustre la sacro-sainte «stabilité» du pays sous la férule du Parti communiste chinois (PCC). Les accès à l'immense place Tiananmen, où tanks et soldats défileront, seront fermés dès samedi et dimanche pour laisser la place à une répétition générale nocturne le long de l'interminable avenue de la Paix éternelle, bloquée elle aussi.

Vie nocturne en veilleuse

La date anniversaire du 1er octobre intervient à un moment sensible pour la Chine, aux prises avec une guerre commerciale avec les États-Unis et des manifestations dans le territoire semi-autonome de Hong Kong. Le défilé militaire devrait être l'occasion pour Pékin de présenter certains des nouveaux armements et équipements de son armée. Et de faire vibrer la corde patriotique de sa population.

Dès jeudi, la fouille aux accès à la place Tiananmen était encore plus poussée qu'à l'habitude. Un journaliste de l'AFP s'est vu interdire de rejoindre l'esplanade qui occupe le cœur de la capitale. Les mesures de sécurité sont également draconiennes à quelques kilomètres à l'est, autour du Stade des travailleurs, où l'armée devrait garer ses blindés, au grand désespoir des amateurs de ce quartier connu pour sa vie nocturne. L'enceinte du stade a récemment été entourée d'une grande palissade tapissée de gazon synthétique. Un vigile a déclaré que le gouvernement souhaitait «utiliser le stade pour les préparatifs du 70e anniversaire».

Nuisances

Tous les commerces situés dans le vaste complexe, dont de nombreux restaurants, doivent baisser le rideau entre le 5 septembre et le 1er octobre. «Le gouvernement nous a signifié qu'il fallait fermer», explique Joey Xu, gérant du restaurant espagnol Puerta 20. «Nos employés pourront bénéficier de congés payés. Mais le gouvernement ne dédommagera pas les établissements pour leurs pertes.»

D'autres commerces situés aux abords immédiats du stade disent avoir reçu l'ordre de fermer à partir de mi-septembre. «Les autorités craignent que les établissements ouverts jusqu'à tard dans la nuit, en particulier ceux où les clients sont bruyants comme le nôtre, créent des nuisances», indique M. Zhang, un responsable du karaoké Mei, qui ne souhaite pas donner son nom complet.

Jouets surveillés

Quant aux livreurs, très nombreux et visibles à Pékin où ils circulent sur des scooters électriques, ils doivent désormais refuser les colis d'expéditeurs ne pouvant présenter une pièce d'identité. La Poste a d'ailleurs prévenu le mois dernier que l'intégralité des colis entrant dans la ville devraient être passés au rayon X et tamponnés individuellement pour prouver qu'ils ont bien été examinés. Autre annonce: la livraison de drones ou de jouets munis d'un «mécanisme de compte à rebours» sera «strictement interdite» entre le 15 septembre et le 2 octobre.

Au niveau de la sécurité publique, les caméras de surveillance, déjà très nombreuses dans les rues de Pékin, se sont encore multipliées ces derniers jours le long des principaux axes. Les médias, de leur côté, semblent avoir reçu pour consigne de limiter au strict minimum leur couverture des mauvaises nouvelles. Le meurtre de huit écoliers lundi, jour de rentrée des classes, dans un village du centre du pays, a été pratiquement passé sous silence.

Sur internet, la plateforme de microblog Weibo, équivalent chinois de Twitter, a commencé à effacer les contenus qui «injurient» les héros du PCC ou «travestissent» l'histoire officielle. Le site aux 486 millions d'utilisateurs a indiqué mercredi avoir supprimé 14 299 messages et bloqué 1 475 comptes dans le cadre de cette opération «de nettoyage», qui durera jusqu'à fin septembre.

(L'essentiel/afp)