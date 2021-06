Pelosi veut entendre des ministres de Trump

Les ministres de la Justice de Donald Trump doivent s'expliquer devant le Congrès sur la saisie de données de parlementaires pendant une enquête sur des fuites d'informations, a affirmé dimanche la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. «On a sapé l'Etat de droit», a-t-elle dit sur CNN, estimant «au-delà de l'imaginable» que les deux anciens ministres, Bill Barr et Jeff Sessions, «aient dit qu'ils ne savaient rien de cette affaire».

«Donc, nous devrons les faire témoigner sous serment» devant une commission parlementaire, a ajouté la présidente de la Chambre des représentants. Les démocrates ont dénoncé vendredi la saisie, par le gouvernement de Donald Trump, de données d'au moins deux élus du Congrès, Adam Schiff et Eric Swalwell, et de leurs proches dont un mineur, dans le cadre d'une enquête sur des fuites d'informations classifiées en 2017 et 2018.

Au-delà de Richard Nixon

Membres de la commission Renseignement de la Chambre des représentants, les deux hommes étaient soupçonnés d'avoir communiqué à des journalistes des informations liées à la très sensible enquête sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'entourage de Donald Trump, qui a empoisonné tout le début du mandat du président républicain. Les données transmises n'ont finalement pas corroboré les soupçons.

La justice américaine a également saisi les données de journalistes de CNN, du Washington Post et du New York Times à leur insu. Le NYT a en outre affirmé dimanche que le ministère avait également demandé en 2018 les données du conseiller de la Maison Blanche Donald McGahn, un contact clé entre le président et le ministère. «Ce qu'a fait l'administration (Trump) - le ministère de la Justice, les dirigeants (autour) de l'ancien président - va au-delà de Richard Nixon», a expliqué Mme Pelosi, en référence au scandale du Watergate qui a forcé cet ex-président américain à démissionner. Elle a accusé le ministère de la Justice d'avoir eu un comportement de «voyou» sous le mandat de M. Trump. Selon elle, il est essentiel de déterminer si les responsables de cette enquête font toujours partie du ministère. «Peu importe le président, le parti (au pouvoir), on ne peut pas laisser faire ça», a dit Nancy Pelosi.

(L'essentiel/afp)