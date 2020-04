L'histoire folle de celle qui a été confinée 25 ans

C'est une histoire, racontée aujourd'hui en pleine propagation du coronavirus, qui paraît absolument dingue. Celle de Mary Mallon, une jeune cuisinière irlandaise qui vivait à New York au début des années 1900. Alors qu'elle travaille au bord de la mer à l'été 1906, de nombreux membres de la famille qui l'emploient développent soudainement la typhoïde, marquée notamment par une forte fièvre. Une contamination étrange pour le père de famille qui soupçonne d'abord les plats préparés par la cuisinière.

Et pourtant ce qu'un médecin va découvrir est bien plus incroyable. Il retrace la vie de Mary Mallon et s'aperçoit que, depuis 1900, des cas de fièvre typhoïde ont été recensés au sein de toutes les familles riches pour lesquelles elle a travaillé. Sans jamais être malade elle-même. Au contraire, la jeune femme est analysée et présente une santé de fer. La cuisinière est tout simplement «porteuse saine» de la typhoïde, qui peut être mortelle dans un cas sur dix. Une découverte majeure pour la science.

Au moins trois morts

Quelques mois plus tard elle est isolée en quarantaine dans un hôpital, sur une petite île au large de New York, où elle restera deux ans. Celle qui avait refusé qu'on lui enlève la vésicule biliaire est finalement relâchée après avoir menacé de porter son cas en justice. On lui conseille alors de se laver les mains régulièrement et de cesser son activité professionnelle. Ce qu'elle ne fera pas...

«La sorcière», ou «Typhoïd Mary», comme elle est surnommée alors, va continuer à exercer son métier de cuisinière et, comme par le passé, partout où elle passe se déclarent des cas de fortes fièvres. En tout, Mary Mallon aura infecté au moins une cinquantaine de personnes, dont trois seraient mortes. Il aura fallu cinq ans pour qu'elle soit finalement retrouvée et arrêtée à nouveau. Les instances sanitaires la placent en isolement, toujours sur une île au large de New York, et elle y restera cette fois 23 ans! Elle y meurt d'ailleurs d'un AVC en 1938, à l'âge de 69 ans.

