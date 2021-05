«Morte» du Covid, elle se réveille avant sa crémation

Une Indienne de 76 ans a échappé de justesse à une mort atroce, la semaine dernière, à Baramati (ouest). Positive au Covid-19, Shakuntala Gaikwad est tombée très malade. Inquiets, ses proches l’ont conduite à l’hôpital Silver Jubilee, le 10 mai dernier. L’établissement étant plein, la famille de la septuagénaire a été contrainte d’attendre dans son véhicule. C’est à ce moment-là que Shakuntala a perdu connaissance, donnant l’impression à ses proches qu’elle était décédée.

Le cœur brisé, ses proches l’ont ramenée à la maison et ont commencé les préparatifs pour procéder à la crémation de la défunte. Mais juste avant que le cercueil ne prenne feu, l’Indienne a ouvert les yeux et s’est mise à pleurer, raconte India Today. Santosh Gaikwad, un policier qui se trouvait sur place, confirme les faits. Dans la stupeur générale, la septuagénaire a été conduite en catastrophe aux urgences, explique le Dr. Sadanand Kale, fondateur de l’hôpital Silver Jubilee. On ignore quel est l’état de santé actuel de la patiente.

Les efforts déployés en Inde pour lutter contre l’épidémie qui fait chaque jour plus de 4 000 morts ont été entravés par le passage d’un cyclone d’une grande violence, lundi. À Bombay (ouest), plusieurs centaines de malades ont été déplacés par les autorités qui craignent des coupures d’électricité dans les hôpitaux saturés.

(L'essentiel/joc/afp)