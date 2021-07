La justice donne raison à Sacha Baron Cohen

L’ancien magistrat ultra-conservateur Roy Moore a été débouté mardi par la justice américaine dans le procès pour diffamation qu’il avait intenté contre l’acteur britannique Sacha Baron Cohen, connu pour son rôle dans «Borat». Roy Moore réclamait 95 millions de dollars de dédommagement pour une interview piège diffusée en 2018 sur les chaînes Showtime et CBS, également visées dans la procédure.

Dans le sketch, Sacha Baron Cohen, se faisant passer pour un spécialiste israélien de l’antiterrorisme baptisé Erran Morad, interviewait Roy Moore. Au détour de leur conversation, face caméra, celui-ci évoquait une machine censée avoir été créée par l’armée israélienne pour détecter les pédophiles. Passé devant Roy Moore, l’engin s’était immédiatement mis à biper. Comprenant qu’il avait été piégé, l’ancien juge avait alors coupé court à l’entretien.

En 2017, alors qu’il menait campagne pour le poste de sénateur dans l’Alabama, plusieurs femmes ont accusé dans la presse Roy Moore de les avoir agressées sexuellement quand il était trentenaire et elles mineures. L’ancien juge disait avoir été diffamé par ce sketch, et affirmait que sa femme et lui en avaient souffert.

Une cour de New York a rejeté sa demande, arguant notamment que Roy Moore avait signé un accord de consentement avant l’interview, levant ainsi ses droits. Dans un document de 26 pages, le juge a notamment précisé qu’il s’agissait «clairement d’une blague». «Il est tout simplement inconcevable que le public de l’émission ait pensé qu’une séquence avec le juge Moore activant un supposé engin détectant les pédophiles soit fondé sur une quelconque base factuelle», a-t-il ajouté.

«Désolé Roy. Bien essayé», a malicieusement tweeté Sacha Baron Cohen, en incluant un lien vers la vidéo de l’interview et précisant qu’il s’agissait d’un «bon jour pour en profiter à nouveau». L’avocat de Roy Moore a indiqué que son client prévoyait de faire appel de cette décision.

(L'essentiel/afp)