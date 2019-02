La remarque au stand de hot-​​dog est mal passée

Le centre-ville de Los Angeles a été le théâtre d'une scène d'une violence inouïe, samedi dernier aux alentours de 1h30. Une vidéo diffusée par la police montre un homme grand et costaud en train d'asséner des coups de poings à deux femmes, les envoyant valser au sol.

Les faits se sont passés devant un stand de hot-dog, rapporte ABC7. Selon la porte-parole de la police de Los Angeles Meghan Aguilar, l'agresseur présumé, Arka Sangbarani Oroojian, âgé de 30 ans, se serait disputé avec le vendeur à cause du prix. Derrière lui, deux femmes attendaient dans la queue. L'une d'elles, étudiante en soins infirmiers, lui aurait dit: «Hé, commande ton hot-dog pour que nous puissions avoir notre nourriture.»

La remarque serait mal passée, comme l'explique Meghan Aguilar: «L'homme s'est immédiatement retourné et a frappé cette femme au visage. Ce coup de poing a fait perdre conscience à la victime qui est tombée au sol. Son amie a ensuite essayé d'intervenir, mais là encore, le suspect lui a donné plusieurs coups». La future infirmière et son amie ont été emmenées à l'hôpital où elles ont été soignées pour des ecchymoses à la mâchoire. Elles ont pu quitter la clinique quelques heures plus tard.

«Il ressent beaucoup de remords»

Les autorités ont indiqué que le suspect s'était enfui à pied directement après l'agression, sous les yeux de nombreux témoins qui n'ont pas réagi devant l'altercation. Les forces de l'ordre avaient d'abord lancé un appel sur les réseaux sociaux pour le retrouver en postant la vidéo: «Ce gars a brutalement frappé deux femmes à un stand de hot-dog. Quelqu'un le connaît?», pouvait-on lire sur Twitter.

Arka Sangbarani Oroojian s'est finalement rendu à la police mardi soir. Sa caution a été fixée à 90 000 dollars. «Il est évident qu'il ressent beaucoup de remords pour ce qui s'est passé», a déclaré son avocat, Chris Reyes.

(L'essentiel/jfe)