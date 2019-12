Dernière chance avant le «cadeau de Noël»

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a réuni les principaux dirigeants du Parti des Travailleurs (au pouvoir), avant l'échéance d'un ultimatum pour la fin de l'année adressé aux États-Unis, sommés de changer d'attitude dans les négociations sur le nucléaire nord-coréen, a indiqué dimanche l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Cette session plénière du parti, qui s'est ouverte samedi, fait suite à d'intenses spéculations sur la possibilité que Pyongyang prépare un test de missile intercontinental comme «cadeau de Noël» pour Washington.

Le régime de Kim Jong Un a fait ces dernières semaines une série de déclarations véhémentes et a adressé à Washington un ultimatum pour la fin de l'année. Faute de progrès dans leurs discussions sur le programme nucléaire nord-coréen, Pyongyang a promis un «cadeau de Noël». «Peut-être que ce sera un cadeau gentil, peut-être un cadeau où il m'envoie un beau vase, plutôt qu'un essai de missile», avait plaisanté mardi, depuis la Floride, le président des États-Unis Donald Trump, qui a refusé de spéculer sur ce que serait la réponse américaine à un tir de missile balistique à longue portée - qui serait le premier depuis 2017.

Une série d'essais

Après un rapprochement en 2018, les négociations sur le programme nucléaire nord-coréen sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï en février entre MM. Kim et Trump. M. Kim a présidé cette réunion de son parti qui a discuté d'une «position transparente, indépendante et anti-impérialiste», selon KCNA. Cette réunion plénière du Parti des Travailleurs de Corée du Nord fait suite à une réunion la semaine dernière entre le numéro un nord-coréen et des responsables, chargée d'évaluer la possibilité de renforcer les capacités militaires du régime.

L'agence officielle nord-coréenne KCNA avait annoncé dimanche dernier que M. Kim avait réuni la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs. Il est le président de cette commission. La Corée du Nord a récemment mené une série d'essais sur sa base de lancement de fusées de Sohae, après une succession de tirs de projectiles les semaines précédentes. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à Pyongyang de développer un programme balistique.

(L'essentiel/afp)