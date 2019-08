Taïwan touchée par un séisme de magnitude 5,9

Un séisme de magnitude 5,9 a frappé jeudi matin l'île de Taïwan, a rapporté l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), provoquant des coupures de courant, selon les premières informations. Une femme de 60 ans a péri près de la capitale Taipei en raison de la chute d'une armoire, ont annoncé les pompiers.

Le tremblement de terre s'est produit à 5h28, heure locale (23h28 mercredi soir au Luxembourg) à une profondeur de 10 kilomètres dans le comté de Yilan, dans le nord-est du pays. Les autorités locales ont mesuré le séisme à une magnitude de 6,0. Selon elles, le séisme a été ressenti dans toute l'île et a causé des pannes de courant dans plus de 10 000 habitations de Taipei et des villes voisines.

Séismes fréquents

Les gratte-ciels de la plus grande ville du pays ont oscillé, tirant les habitants de leur sommeil, et le transport ferroviaire a été en partie suspendu dans le comté de Yilan. Taïwan, située à la jonction de deux plaques tectoniques, est régulièrement touchée par des séismes.

En avril, un tremblement de terre de magnitude 6,1 avait frappé l'île, blessant 17 personnes et interrompant le trafic automobile sur les grands axes. Dans l'histoire récente, le séisme le plus meurtrier qui a touché Taïwan est survenu en septembre 1999. De magnitude 7,6, il causa la mort d'environ 2 400 personnes.

(L'essentiel/afp)