Trois étudiants tués et dissous dans de l'acide

Trois étudiants en cinéma, qui étaient portés disparus depuis cinq semaines, ont été assassinés par un groupe criminel, ont révélé lundi les autorités judiciaires de l'Etat de Jalisco, à l'ouest du Mexique. Les trois étudiants avaient disparu au retour d'un tournage à l'extérieur de la ville de Guadalajara dans le cadre de leurs études à l'université. Daniel Diaz, 20 ans, Marco Avalos, 20 ans, et Salomon Aceves Gastelum, 25 ans, ont été enlevés, torturés puis exécutés avant que leurs corps ne soient dissous dans de l'acide, ont indiqué lundi les enquêteurs. Des tests ADN ont permis d'identifier certains restes humains comme leur appartenant dans une maison où plusieurs barils remplis d'acide ont été découverts la semaine dernière.

Selon certains témoins, les étudiants auraient été enlevés par un groupe de six à huit hommes qui les auraient forcés à monter dans leurs véhicules. Leurs disparitions avaient déclenché plusieurs manifestations dans le pays, et les réalisateurs mexicains oscarisés Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron avaient exprimé leur soutien aux étudiants. La responsable des investigations Lizette Torres a indiqué que les meurtriers appartenaient sans doute au cartel Jalisco Nouvelle Génération, un puissant groupe criminel qui opère dans la région. Il n'y a pas d'indice permettant de penser que les étudiants «avaient un quelconque lien avec un cartel» a-t-elle indiqué en conférence de presse.

Les enquêteurs pensent toutefois qu'un proche des victimes était impliqué dans un cartel rival et que les étudiants auraient été tués par vengeance. La confirmation de leur mort intervient après la découverte récente de plusieurs barils remplis d'acide dans une maison de Tonala, localité où les étudiants étaient venus filmer. Plus de 33 000 personnes sont portées disparues au Mexique et les cas de disparitions sont rarement résolus dans un pays où plus de 90% des crimes restent impunis. En 2014, la disparition de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa dans l'Etat de Guerrero (sud) avait déclenché une vague de manifestations au Mexique et suscité de vives critiques à l'étranger contre les autorités mexicaines.

