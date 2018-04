Fin des essais: «Espérer, mais ne pas être stupide»

La déclaration-surprise samedi du dirigeant nord-coréen intervient avant un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim Jong Un et Donald Trump, en principe début juin. Il y a moins d'un an seulement, le président américain promettait «le feu et la colère» au dirigeant nord-coréen qui menaçait de tirer des missiles à proximité du territoire américain de Guam.

Plusieurs experts de la Corée du Nord accueillent l'annonce de Kim Jong Un avec scepticisme. Ils notent que le dirigeant n'a pas donné de signe d'un prochain désarmement et s'interrogent sur les concessions américaines en échange. «Toutes les décisions prises par Kim sont réversibles et ne sont que des mots et des promesses dans le vide, alors que la Corée du Nord n'est pas connue pour tenir ses promesses», affirme Harry Kazianis, spécialiste des questions de défense au centre de réflexion conservateur Center for the National Interest.

«Ne pas être stupide»

Même si le dernier essai nucléaire nord-coréen remonte à septembre 2017, et le dernier lancement de missile balistique à novembre, Harry Kazianis rappelle que Kim Jong Un pourrait rapidement relancer ces programmes s'il n'obtient pas ce qu'il veut lors du sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in, le 27 avril, puis dans ses discussions avec Donald Trump. «La communauté internationale devrait espérer, mais ne pas être stupide», assure l'expert à l'AFP.

Plusieurs autres analystes minimisent l'impact de l'annonce de Pyongyang, soulignant que si la Corée du Nord offre une pause dans les essais, elle réaffirme son statut de puissance nucléaire et ne va pas vers une dénucléarisation de la péninsule, la priorité américaine. Les observateurs marquent aussi leur méfiance à l'égard du Nord, après des décennies de fausses promesses sur son programme nucléaire. D'autres, comme Joel Wit, de l'Institut Américano-coréen à l'Université Johns Hopkins, se disent au contraire frustrés par cette vague de scepticisme.

(L'essentiel/afp)