La militante Amira Bouraoui a été condamnée

«Cette condamnation est injustifiée, le dossier est vide», a déclaré Me Mustapha Bouchachi. Le parquet avait requis 18 mois de prison ferme contre cette militante du «Hirak», le mouvement de contestation populaire qui a poussé M. Bouteflika à la démission en avril 2019. Mme Bouraoui, une gynécologue de 44 ans, mère de deux enfants de 12 et 16 ans, a été reconnue coupable de six chefs d'accusation, dont «offense à l'islam», «offense» au président de la République Abdelmadjid Tebboune et «incitation à violer le confinement» en «exposant directement la vie d'autrui ou son intégrité physique à un danger» pendant la crise sanitaire.

L'opposante était également accusée de «publication (sur les réseaux sociaux) pouvant porter atteinte à l'unité nationale» et «d’informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public». «Ce genre de poursuites judiciaires qui dure depuis des mois ne peut apaiser les esprits politiquement parlant. Ce n'est pas la meilleure façon de s'ouvrir vers la société, vers les militants et la révolution pacifique», a souligné Me Bouchachi en allusion au «Hirak».

Amira Bouraoui avait été interpellée chez elle mercredi soir et placée en garde à vue. Ex-militante du mouvement Barakat («Ça suffit!»), elle s'était fait connaître en 2014 en incarnant l'opposition à un quatrième mandat de M. Bouteflika.

(L'essentiel/ats)