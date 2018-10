Un déraillement de train fait 17 morts

#Taiwan Un train express Puyuma en provenance de New Taipei en direction de Taitung a déraillé dimanche à 16h50 dans le comté de Yilan dans le nord-est de Taiwan, faisant 17 morts et plus de 80 blessés graves #Tapeipic.twitter.com/YUBhmObC9S– Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 21 octobre 2018

Au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 70 autres blessées lorsqu'un train a déraillé dimanche à Taïwan, dans le nord-est du pays. Le train entier a déraillé, et cinq wagons se sont renversés, selon un reporter de l'AFP sur place.

L'express de Puyuma comptait 310 personnes à bord, et la cause de l'accident, arrivé dans l'après-midi, n'était pas connue dans l'immédiat.

(L'essentiel/afp)