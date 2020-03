Un ami de Poutine réclame réparation aux États-​​Unis

Evguéni Prigojine est accusé d'être derrière l'Agence de recherche sur Internet, «une usine à trolls» installée en Russie et soupçonnée d'être à l'origine de diverses campagnes de déstabilisation ou de propagande sur les réseaux sociaux, dont celle ayant visé l'élection américaine de 2016. M. Prigojine et sa société, Concord, ont été inculpés aux États-Unis mais la justice américaine a décidé lundi d'abandonner les poursuites par peur, selon M. Prigojine, qu'il ne parvienne à «montrer publiquement» lors du procès que les accusations de Washington étaient fausses.

«Je considère que le procès entre Concord et le gouvernement américain n'est pas terminé. En ce moment, un procès (...) pour poursuites illégales est en préparation», a indiqué l'homme d'affaires dans un communiqué, ajoutant qu'il réclamerait 50 milliards de dollars de réparations.

Lié au groupe de mercenaires Wagner?

Le Département américain de la Justice a justifié dans un communiqué que «des poursuites contre Concord, une société russe absente des États-Unis et ne pouvant être exposée à une peine significative en cas de condamnation, ne favorise ni les intérêts de la justice, ni la sécurité de la nation». Selon des médias américains, Concord avait utilisé ce procès pour avoir accès aux éléments du dossier, mettant potentiellement en danger des sources du gouvernement américain dans cette affaire explosive et justifiant l'arrêt des poursuites.

Evguéni Prigojine avait été inculpé en même temps que douze autres Russes et trois entités (dont Concord) en février 2018 pour ingérence dans l'élection présidentielle américaine après une longue enquête du procureur spécial chargé de ce dossier, Robert Mueller.

M. Prigojine est aussi accusé d'être lié à l'opaque groupe de mercenaires Wagner, dont les hommes servent notamment de supplétifs à l'armée russe en Syrie et en Libye, et sont présents également dans plusieurs pays d'Afrique, selon la presse russe et internationale.

(L'essentiel/afp)