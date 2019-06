«Destituer Trump? Non, je veux le voir en prison»

L'ambiance est plus que tendue entre Nancy Pelosi et certains leaders du parti. En début de semaine, la présidente de la Chambre des représentants s'est écharpée avec Jerry Nadler, président de la commission de la justice de la Chambre des représentants, sur un sujet ô combien épineux: faut-il destituer Donald Trump? Lors du réunion en petit comité, Nadler aurait lourdement insisté pour que Pelosi lui donne feu vert pour lancer une procédure. Mais une fois encore, la «speaker» n'aurait rien voulu savoir: «Je ne veux pas le voir destitué. Je veux le voir en prison», aurait-elle lancé.

Cette prise de bec rapportée par Politico vient s'ajouter à une longue liste de mésententes au sein du parti démocrate. Depuis la publication du rapport du procureur spécial Robert Mueller, les opposants politiques de Donald Trump ne cessent de s'écharper sur la manière de gérer ces conclusions. Si le rapport ne donne aucune preuve claire d'une conspiration avec la Russie, il n'exonère pas pour autant le président américain pour obstruction à la justice.

«Nous savons exactement ce que nous devons faire»

Certains démocrates estiment que le rapport Mueller constitue une base solide pour le lancement d'une procédure de destitution. D'autres, comme Nancy Pelosi, penchent plutôt pour une approche plus conservatrice. Ils craignent notamment qu'une telle démarche ne fasse que renforcer le président et ses partisans avant les élections de 2020.

Face à la presse mercredi, Pelosi s'est efforcée de masquer les tensions émaillant son camp. Elle a tenu à rappeler qu'une destitution était un long processus qui ne verrait pas forcément Donald Trump se faire chasser de la Maison-Blanche. «Ne vous méprenez pas, nous savons exactement sur quelle voie nous nous engageons. Nous savons exactement ce que nous devons faire», a-t-elle assuré.

Plus tard dans la journée, Nadler a livré à CNN une version quelque peu nuancée, expliquant que Trump «pourrait éventuellement» être destitué. Il a cependant refusé de s'exprimer sur les présumées dissensions au sein de son parti. «Lorsque cette décision devra être prise, elle le sera probablement par l'ensemble du caucus, et non par une personne en particulier. Mais Nancy aura certainement la plus grande voix à elle seule», a-t-il déclaré.

"Right now there doesn't appear to be the support for it," says @RepJerryNadler, asked why a formal impeachment inquiry has not yet been opened. Pressed as to who the holdouts are, Nadler said only "I'm not going to get into that." https://t.co/vMaCEvrbTS pic.twitter.com/YLfulyS7FY— CNN (@CNN) 5 juin 2019

(L'essentiel/joc)